Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που σφυροκοπούν από χθες την Κρήτηhttps://www.skai.gr/tags/kriti, με δεκάδες δέντρα να ξεριζώνονται και να σπάνε σε περιοχές από άκρη σε άκρη του νησιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, καταγράφηκαν συνολικά 30 περιστατικά κοπής και απομάκρυνσης δέντρων, εκ των οποίων:

-13 στο Ηράκλειο

-10 στα Χανιά

-5 στο Ρέθυμνο

-2 στο Λασίθι

Τα προβλήματα εντοπίστηκαν στον νομό Ηρακλείου, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και επικίνδυνες καταστάσεις σε διάφορα σημεία.

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι ριπές των ανέμων. Στη Φινοκαλιά Λασιθίου καταγράφηκε ριπή 121 km/h, η υψηλότερη της ημέρας πανελλαδικά, ενώ πολύ ισχυροί άνεμοι σημειώθηκαν επίσης στα Φαλάσαρνα Χανίων (103 km/h) και στο Ηράκλειο, κοντά στην περιοχή του Λιμανιού (100 km/h), επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης επηρεάστηκε από θυελλώδη βόρεια ρεύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τη σφοδρότητα των φαινομένων, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Όπως δήλωσε στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Καραντινός, «είναι δύσκολες ημέρες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Υπήρχαν συμβάντα τα οποία διευθετήθηκαν σε άμεσο χρόνο από τη Δημοτική Αστυνομία, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ενώ σημαντικό είναι να τονιστεί ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο για σταδιακή ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα έως το βράδυ».

Αναχώρησαν τα πλοία για Πειραιά - Τι γίνεται με τις πτήσεις

Σημειώνεται ότι οι θυελλώδεις νοτιάδες που πνέουν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη κράτησαν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια το βράδυ της Τρίτης 17/2, καθώς το απαγορευτικό απόπλου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν αναστάτωση στα δρομολόγια, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες βραδινές αναχωρήσεις.

Τελικά, μετά την άρση του απαγορευτικού, τα πλοία απέπλευσαν κανονικά. Στις 12:00 και στις 12:30 το μεσημέρι αναχώρησαν τα δύο πλοία από το λιμάνι του Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά, ενώ αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια και από τον Πειραιά προς την Κρήτη.

Όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιούνται κανονικά. Παρά τους θυελλώδεις δυτικούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις ή σημαντικές καθυστερήσεις.

Οι αναχωρήσεις προς Αθήνα και άλλους προορισμούς εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται και οι αφίξεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν βασικές οδηγίες προστασίας, όπως:

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Αποφυγή παραμονής σε παράκτιες περιοχές

Αποφυγή στάθμευσης και διέλευσης κάτω από δέντρα

Στερέωση αντικειμένων σε μπαλκόνια

Κλείσιμο παραθύρων σε κατοικίες και χώρους εργασίας

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά τις επόμενες ώρες.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.