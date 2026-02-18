Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο ΑΠΘ – Τουλάχιστον 48 προσαγωγές

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε η συγκέντρωση ομάδας ατόμων εντός των εγκαταστάσεων της σχολής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε ελέγχους στον χώρο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένωσης του κτiρίου.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν 48 προσαγωγές.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου πέριξ των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, με έγγραφό τους οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν τους κοσμήτορες και προέδρους των σχολών πως οι πόρτες του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00 το βράδυ, και δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση θα εφαρμοστεί για ένα διάστημα μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το πάρτι που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο και διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.