Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία στην υπόθεση δολοφονίας Έλληνα ισοβίτη.

Τα στοιχεία εναντίον του αρχιφύλακα προέκυψαν από μαρτυρικές καταθέσεις και βίντεο κάμερας που δείχνει τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο υπό την προσποίηση εντολής του αρχιφύλακα.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται πλέον ως προσχεδιασμένο έγκλημα και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ενώ η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, καθώς συνελήφθη -κατόπιν σχετικού εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας- ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βίντεο κάμερας που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, η οποία κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας, όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν και καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος. Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν σε αυτοάμυνα και προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ή προσπαθεί να καλύψει κάτι άλλο.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο 43χρονος έπεσε νεκρός μετά από δύο σφαίρες που δέχθηκε στο κεφάλι από Βούλγαρο ισοβίτη μέσα στο αρχιφυλακείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Παρόντες εκείνη την ώρα στο περιστατικό ήταν εκτός από τον δράστη και το θύμα, ο αρχιφύλακας, καθώς και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκαν οι παρόντες στο έγκλημα ο Έλληνας κρατούμενος εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Τότε όμως ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ανακριτής δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του αρχιφύλακα ότι ο Βούλγαρος αφόπλισε το θύμα και το πυροβόλησε για να τον σώσει.

Πηγή: skai.gr

