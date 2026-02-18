Ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης οδηγούνται οι 38 συλληφθέντες, μετά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το βράδυ της Τρίτης σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), η οποία αναφέρει τα εξής:

«Βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του ΑΠΘ, για εκδήλωση - προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν.

Κατόπιν αιτήματος συνδρομής - προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία - αστυνομικοί της ΓΑΔΘ στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν τριάντα οκτώ (38) άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και δύο (2) σε χώρο του ΑΠΘ, ενώ προσήχθησαν δέκα ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ τριάντα τρεις (33) εξ αυτών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας».

