Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 21 μηνών, ο καθένας, καταδικάστηκαν οι δύο 19χρονοι που κάθισαν στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησαν και έβρισαν, με ρατσιστικά κίνητρα, έναν Αιγύπτιο αλιεργάτη, στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ρατσιστικού νόμου, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να μην αναστείλει την ποινή, αλλά να τη μετατρέψει προς 10 ευρώ ημερησίως.

Κατά την κατάθεσή του ο Αιγύπτιος ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη την ώρα που κατευθυνόταν στο καΐκι για να πιάσει δουλειά (την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ μίλησε για τρεις δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. «Με χτυπούσαν στο κεφάλι, έβριζαν την πατρίδα και τη θρησκεία μου», είπε, μεταξύ άλλων, τονίζοντας ότι αναγνώρισε τους δύο συλληφθέντες από τα ρούχα, την σωματοδομή και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο οποίο επιβιβάστηκαν.

Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο επεισόδιο και υποστήριξαν ότι βρέθηκαν τυχαίο στο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

