Μήνυση κατά του ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη και κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη η Μαρία Καρυστιανού η οποία βρίσκεται από το πρωί μαζί με τον Παύλο Ασλανίδη στο γραφείο του εφέτη στη Λάρισα που διερευνά την υπόθεση.

Η μήνυση κατατέθηκε όπως είπε για 649.000 αρχεία, ηχητικά και βίντεο της Hellenic Train, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν την τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως ανέφερε αυτό που ζητάει είναι εξηγήσεις γιατί αυτά τα βίντεο που παρέδωσαν στον εφέτη ανακριτή δεν συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η ίδια έκανε λόγο για «συγκάλυψη και κοροϊδία από την πλευρά του ανακριτή» και όπως είπε «αναμένουμε ότι θα αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη και ότι θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια».

Σύμφωνα με το larissanet.gr, επίσης σήμερα αναμένεται να προσέλθουν στον ανακριτή για να καταθέσουν σταθμάρχες των Σιδηροδρομικών Σταθμών απ' όπου πέρασε η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 ενώ νωρίς το πρωί στον ανακριτή βρέθηκαν οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονες.

Πηγή: skai.gr

