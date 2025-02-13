Το ύστατο «χαίρε» στον Τάκη Οικονομόπουλο υπό τον ύμνο του Παναθηναϊκού, είπαν φίλοι, συγγενείς αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, σήμερα στην Κηφισιά.

Ο θρυλικός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, λίγες ημέρες μετά το θάνατο του Μίμη Δομάζου.

Η σορός του παλαίμαχου τερματοφύλακα των «πρασίνων» τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στις 10:00 το πρωί ενώ η εξόδιος ακολουθία έγινε 12:30 στον ναό του Αγίου Δημητρίου στην Κηφισιά.

Την ώρα που το φέρετρο αναχωρούσε από την εκκλησία, ακούστηκε ο ύμνος του Παναθηναϊκού.

Στην κηδεία του παραβρέθηκαν δεκάδες άνθρωποι μεταξύ τους ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Κριστόφ Βαζέχα, οι κόρες του Μίμη Δομάζου, ο Γιάννης Ζουγανέλης κ.α

Η κόρη του Μίμη Δομάζου αποχαιρετά τον Τάκη Οικονομόπουλο:

Πηγή: skai.gr

