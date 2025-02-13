Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Β. Σοφίας με την Λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου έξω από το Χίλτον, με έναν 30χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που στο σημείο υπήρχε αυξημένη κίνηση, κάποια οχήματα, που θα διέσχιζαν τη Βασιλίσσης Σοφίας (από το Χίλτον, με κατεύθυνση το Σύνταγμα) είχαν βγει στη μέση του δρόμου και ήταν σταματημένα.

Σε εκείνο το σημείο άναψε το πράσινο φανάρι για όσους θα κινούνταν προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου (κατεύθυνση Καλλιμάρμαρο) και μια μηχανή χτύπησε πάνω σε ένα από τα οχήματα που ήταν στη μέση του δρόμου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε.

