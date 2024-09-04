Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, υπέβαλε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας σε βάρος του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, με αφορμή το πρόβλημα των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

Ζητείται από την Εισαγγελία η ποινική δίωξη της δημοτικής αρχής του Βόλου,«για τα ποινικά αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης, και μάλιστα δημόσια, της εξύβρισης και μάλιστα δημόσια, της απειλής κατά του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και της διέγερσης σε διάπραξη βιαιοπραγίας και οπωσδήποτε πλημμελημάτων ή ακόμη και κακουργημάτων (σωματικές βλάβες), εκθέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, αλλά και τη σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων του Οργανισμού Λιμένος

Πηγή: skai.gr

