Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 15χρονος δικυκλιστής σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε ολισθηρό δρόμο, ο ανήλικος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται, με την οδηγική του συμπεριφορά, να έθεσε σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των λοιπών χρηστών του οδοστρώματος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας ειδοποιήθηκαν και τον συνέλαβαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

