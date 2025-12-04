Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Δύσκολη είναι σήμερα η κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχής αλλά και του τροχαίου που σημειώθηκε στις 6 το πρωί μεταξύ φορτηγού που μετέφερε μπάζα με ΙΧ αυτοκίνητο. Το τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Κηφισιά, στο ρεύμα προς Λαμία.

Το τροχαίο προκάλεσε μεγάλο μποτιλιάρισμα, που έχει όμως πλέον μειωθεί κατά το ήμισυ, καθώς αποδόθηκαν νωρίτερα στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.

Έτσι αυτήν την ώρα, στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού το μποτιλιάρισμα αρχίζει από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο καθοδικό ρεύμα σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής στο ύψος του Καματερού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Φυλής προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας και δύο ρεύματα ανά τμήματα.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, και τέλος στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον Κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.