Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν οδηγός λεωφορείου που μετέφερε εργαζόμενους της ΔΕΗ, υπέστη ανακοπή στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του. Ο 56χρονος παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος δυστυχώς κατέληξε, σύμφωνα με τοπικό μέσο.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

Πηγή: skai.gr

