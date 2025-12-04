Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άνδρας 48 ετών με καταγωγή από το Ιράκ που επέβαινε σε λεωφορείο της γραμμής 32 των αστικών συγκοινωνιών, έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις επιβάτες του λεωφορείου, σύμφωνα με το thestival.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ και ενώ το λεωφορείο κινείτο στο κέντρο της πόλης.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 48χρονο και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.