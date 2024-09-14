Θεσσαλονίκη: Αποτάχθηκε ο αστυνομικός με εμπλοκή σε διακίνηση μεταναστών

Με την ποινή της απόταξης τιμωρήθηκε πειθαρχικά ο αστυνομικός που είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για εμπλοκή σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, μέσω του διεθνούς αερολιμένα "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετούσε.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η υπόθεσή του συζητήθηκε ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που αποφάσισε να του επιβάλει την παραπάνω ποινή, κατά της οποίας έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση ώστε να κριθεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο του Σώματος.

Είχε προηγηθεί, τον περασμένο Απρίλιο, η καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε κάθειρξη 7 ετών και 8 μηνών, που τον έκρινε ένοχο για συμμορία, διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα και πρόκληση - προσφορά για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Το δικαστήριο, τότε, αποφάσισε να αναστείλει υπό όρους την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου, με συνέπεια ο 47χρονος, με βαθμό αστυνόμου β', να βρεθεί εκτός φυλακής, όπου κρατείτο από τον Ιούνιο του 2023, όταν τον συνέλαβαν συνάδελφοί του από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

