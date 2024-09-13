Ροδόπη: Σοβαρά προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η καταρρακτώδης βροχή σε περιοχές του δήμου Ιάσμου Ροδόπης, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να μεταφέρει σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από πλημμυρισμένα υπόγεια.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Χουβαρδάς δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι έριξε πάνω από 90 χιλιοστά βροχής και λόγω της πυρκαγιάς πέρσι στο Παπίκιο Όρος έχει μειωθεί η φέρουσα ικανότητα των ρεμάτων.

Ως αποτέλεσμα, το επαρχιακό οδικό δίκτυο πλημμύρισε με νερά και φερτά υλικά, στο ύψος του Πολύανθου, του Ιάσμου και του Κοπτερού. Λεωφορείο εγκλωβίστηκε στον Πολύανθο και κατάφερε να φύγει όταν άνοιξε ο δρόμος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε έξι κλήσεις για άντληση υδάτων από αυλές.

Στο σημείο επιχειρούν μηχανήματα της Περιφέρειας και του δήμου Ιάσμου. Aπό τις 5 το απόγευμα κλειστά παραμένουν τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού Κομοτηνής- Ξάνθης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

