Επεισοδιακή σύλληψη Τούρκου διακινητή μεταναστών στον Έβρο από αστυνομικούς και στρατιώτες καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμεντο του ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Χρήστου Νικολαΐδη, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλη ένταση του προσφυγικού κύματος, μετά την ομαλή ροή/ύφεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται ο Τούρκος διακινητής, ο οποίος οδηγάει ένα αυτοκίνητο, τον έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί και στρατιώτες να κινείται εξαιρετικά ύποπτα έξω από το Σουφλί, τον παρακολουθούν χωρίς να τον καταδιώκουν.

Αν μπουν στη διαδικασία της καταδίωξης ο Τούρκος διακινητής μπορεί να γίνει επικίνδυνος τόσο για τους επιβάτες που μεταφέρει όσο και για άλλους οδηγούς. Τελικά, στήνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο ένα μπλόκο σε ένα φανάρι, στο οποίο φαίνεται ότι σταματά ο συγκεκριμένος διακινητής, γίνεται η επέμβαση των αστυνομικών και προχωρά αμέσως η σύλληψη.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης είναι ότι πρόκειται για μετανάστες VIP. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχουν στοιβαγμένοι δεκάδες μετανάστες, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Είναι μια οικογένεια με ένα μικρό παιδί, που ήρθαν συστημένοι από την Τουρκία με συγκεκριμένο προορισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη.

