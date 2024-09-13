Λογαριασμός
Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης μπροστά στο παιδί της

Ο πρώην σύζυγος 40χρονης δημοτικής υπαλλήλου, επιχείρησε να αρπάξει το τετράχρονο παιδί τους από τα χέρια της μητέρας του για να το πάει στο σχολείο

Ενδοοικογενειακή βία

Απίστευτες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν χθες το πρωί έξω από το Δημαρχείο Αποκόρωνα στις Βρύσες, σε ένα ακόμα περιστατικό ωμής ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο πρώην σύζυγος 40χρονης δημοτικής υπαλλήλου, επιχείρησε να αρπάξει το τετράχρονο παιδί τους από τα χέρια της μητέρας του για να το πάει -όπως ισχυρίστηκε – στο σχολείο. Η γυναίκα προσπάθησε να τον αποτρέψει και τότε εκείνος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι και στα χέρια, ενώ την κλώτσησε και στο πόδι.

Η ένταση της επίθεσης ήταν τέτοια, που το αγοράκι βρέθηκε στον δρόμο, μπροστά στις ρόδες αυτοκινήτου, που ευτυχώς σταμάτησε έγκαιρα. Δημοτικοί υπάλληλοι έσπευσαν να σώσουν τη γυναίκα η οποία πήγε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ ενημερώθηκε και η αστυνομία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα είχε πέσει θύμα βίας από τον τέως σύζυγο της. Μάλιστα αυτή ήταν η αιτία που τον εγκατέλειψε, παίρνοντας μαζί και το 5 μηνών τότε μωρό τους. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη τελικά μετά την παρέλευση της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να απολογηθεί στις 11 αύριο το πρωί στον Εισαγγελέα. Η κατάθεση της γυναίκας -που δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή της – στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, διήρκεσε 2 1/5 ώρες, ενώ αύριο αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

