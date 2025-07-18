Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας στον 15χρονο που κατηγορείται ότι μαζί με δύο άγνωστους συνεργούς του λήστεψαν, υπό τον απειλή μαχαιριού, έναν 52χρονο, τον οποίο ξυλοφόρτωσαν και υποχρέωσαν να... χορέψει.

Οι κατηγορίες για τις οποίες παραπέμφθηκε να δικαστεί στην αρμόδια ανακρίτρια αφορούν τις πράξεις της ληστείας και της παράνομης βίας, από κοινού, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων (επειδή βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό) και της οπλοφορίας (μαχαίρι).

Ο 15χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη χθες το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είχε προηγηθεί ραντεβού με τον 52χρονο, κατόπιν μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω των social media, με πρόσχημα να γνωρίσει το θύμα μία γυναίκα.

Οι έρευνες για τους δύο συνεργούς του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

