Κλειστή είναι από την περασμένη Κυριακή για τα σκάφη η πλωτή γέφυρα της Λευκάδας «Αγία Μαύρα», καθώς έληξε και δεν ανανεώθηκε το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Aξιοπλοΐας (Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης – Π.Γ.Ε.) και της καθυστέρησης στη συντήρησή της.

Πρόκειται για τη μοναδική πλωτή γέφυρα της χώρας και δίοδο για τα ιστιοφόρα και τα γιοτ που κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν προς την Κέρκυρα και γενικά διασχίζουν το Ιόνιο.

Γενικά, η θαλάσσια πρόσβαση στο νησί έχει διακοπεί πλήρως μέσω του διαύλου, αναγκάζοντας όλα τα σκάφη – τουριστικά, επαγγελματικά, ψαράδικα, ιστιοπλοϊκά – να κάνουν ολόκληρο τον γύρο της Λευκάδας για να εισέλθουν ή να εξέλθουν.

Με τη γέφυρα και τον δίαυλο της Λευκάδας κλειστά για τον θαλάσσιο τουρισμό, ενώ η σεζόν είναι στο αποκορύφωμά της, το πλήγμα για τους επαγγελματίες του τουρισμού στο νησί, όπως για τις εταιρίες ανεφοδιασμού σκαφών και τις επιχειρήσεις εστίασης, είναι πολύ μεγάλο.

«Η αναστολή της λειτουργίας της πλωτής γέφυρας δημιουργεί μια αναστάτωση στο θαλάσσιο τουρισμό αλλά και τη γενικότερη εικόνα του τουριστικού μας προϊόντος» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο του νησιού.

Ο βουλευτής ΝΔ Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς δήλωσε για το θέμα ότι «τα πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη» ώστε ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δώσει την έγκριση στον ανάδοχο να πάρει τη γέφυρα και να την μεταφέρει στον Σκαραμαγκά για τις απαραίτητες εργασίες και στη θέση της να μπει ένα φέρι– μποτ, για να υπάρχει ελεύθερη διέλευση σκαφών αλλά και αυτοκινήτων.

Η γέφυρα ανοίγει μόνο σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. περιπτώσεις έρευνας – διάσωσης κ.α.) και μόνο κατόπιν σχετικής εντολής του Λιμενικού.

