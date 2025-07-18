Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο Θεσσαλονίκη – Σέρρες λόγω τεχνικών εργασιών

Τη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων 3632,1634 και 3633,1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Θεσσαλονίκη, λόγω έκτακτων τεχνικών εργασιών, ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Πιο συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι τα εν λόγω δρομολόγια διακόπτονται από σήμερα Παρασκευή 18 Ιουλίου και μέχρι νεοτέρας.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια των παραπάνω αμαξοστοιχιών θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, χωρίς στάση στους σταθμούς Νέα Φιλαδέλφεια Τούμπας, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.

Πηγή: skai.gr

