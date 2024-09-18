Θεσσαλονίκη: 60χρονος συνευρέθηκε με 28χρονο και τον απείλησε με καραμπίνα

Στη σύλληψη ενός 60χρονου Έλληνα προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, με την απειλή κυνηγετικού όπλου αποπειράθηκε να αφαιρέσει από 28χρονο Έλληνα το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, που ο ίδιος του είχε παραδώσει νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνευρέθηκαν ερωτικά και μετά την πράξη, ο 60χρονος απείλησε με καραμπίνα τον 28χρονο να του δώσει πίσω τα χρήματα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί

στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

