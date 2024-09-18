Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για υπόθεση που είδε τα προηγούμενα 24ωρα το φως της δημοσιότητας μέσα από ηλεκτρονικά ΜΜΕ, για συμπτώματα δηλητηρίασης που φέρεται να υπέστησαν πελάτες εστιατορίου μετά από δείπνο που προηγήθηκε σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη διεξαγωγή της 88ης ΔΕΘ.

Με βάση τα δημοσιεύματα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σμυρνής, έδωσε εντολή στην εισαγγελέα πρωτοδικών να παραγγείλει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Κατά πληροφορίες, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι «σωματική βλάβη από υπόχρεο, από αμέλεια, κατά συρροή» και «δηλητηρίαση τροφίμων». Εξάλλου, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, ζητείται να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος σε τρόφιμα που τυχόν κατασχέθηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν να καταθέσουν άτομα που συμμετείχαν στο δείπνο, ενώ θα ζητηθεί να κατατεθούν ιατρικές βεβαιώσεις.

Το «επίμαχο» γεύμα

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε το προπερασμένο Σάββατο, ανήμερα των εγκαινίων της ΔΕΘ, μετά από γεύμα που παρέθεσε συστημική τράπεζα σε γνωστό εστιατόριο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα στο παρελθόν έχει δεχθεί επισήμους και πελάτες υψηλού κύρους.

Πρόκειται για γεύμα στο οποίο παρευρέθηκαν περίπου 40 επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, πελάτες της τράπεζας. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά. Λίγες ώρες μετά το γεύμα, οι περισσότεροι από τους συνδαιτυμόνες εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, εμετό και διάρροια.

Ορισμένοι μάλιστα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κάποιοι εξ αυτών πέρασαν μια πραγματικά δύσκολη νύχτα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το πιθανότερο είναι το κακό να έγινε από το πρώτο ωμό πιάτο που σερβιρίστηκε (καβούρι με αβγοτάραχο), καθώς οι λίγοι που δεν κατανάλωσαν το συγκεκριμένο πιάτο δεν παρουσίασαν συμπτώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

