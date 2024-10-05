Πάτρα: Η σπείρα με τις σχεδόν 100 διαρρήξεις– 5 από τους 9 συλληφθέντες ανήλικοι

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές στην Πάτρα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, εξιχνιάζοντας ταυτόχρονα 93 περιπτώσεις κλοπών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν εννέα άτομα, επτά γυναίκες και δύο άνδρες, από τους οποίους οι πέντε είναι ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διάπραξη κλοπών, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη τριών ατόμων που αναζητούνται, ενώ σε βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, σε συνεργασία με το τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν διαπράξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνολικά 93 περιπτώσεις κλοπών σε σπίτια, από τα οποία είχαν αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 280.000 ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής ομάδας, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, έφευγαν τις πρωινές ώρες από καταυλισμούς που διέμεναν και χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, μετέβαιναν σε γειτονικές περιοχές και διέπρατταν κλοπές, κυρίως σε μονοκατοικίες.

Οι κατηγορούμενοι έμπαιναν στα σπίτια, είτε με την μέθοδο της αναρρίχησης, είτε από ανοικτά παράθυρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζαν τα παράθυρα ή την εξωτερική πόρτα του σπιτιού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

