Νεκρός εντοπίστηκε, σε μια απόασταση 6 χιλιομέτρων μακριά από το λατομείο που εργάζονταν ως φύλακας, ο 52χρονος άνδρας που αγνοούνταν μετά από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή μεταξύ Λεπενού και Στράτου.

Τον 52χρονο παρέσυρε χείμαρρος που σχηματίστηκε από τα νερά της βροχής και προφανώς δεν κατάφερε να αντιδράσει.

Για την ανεύρεση του συνεργάστηκαν η Πυροσβεστική, άνδρες της ΕΜΑΚ και οικείοι του.

Το φυλάκιο του 52χρονου υπαλλήλου επιχείρησης παρασκευής πίσσας που βρισκόταν δίπλα στην κοίτη του χειμάρρου, παρασύρθηκε, χωρίς ωστόσο να ήταν γνωστό αν βρισκόταν στο σημείο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το καταστροφικό και φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας “Κασσάνδρα” από τα χωριά Στράτος και Ρίβιο της Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και άφησε πίσω του πολλές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές.

Για τον εντοπισμό του διεξήχθησαν έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή της Λεπενούς, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στις έρευνες συμμετείχαν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 άνδρες, κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ και ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr , σφοδρές βροχοπτώσεις χτύπησαν κυρίως την περιοχή βόρεια του Νομού, με τις ζημιές να είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε χωριά όπως το Ρίβιο, Μπαμπαλιό, Μαλεσιάδα, Αμοργιανοί, Πετρώνα, Βαρετάδα και την ευρύτερη περιοχή. Στο Ρίβιο, το σκηνικό είναι δραματικό. Ο τεράστιος όγκος νερού που κατέβηκε από το όρος Πεταλάς παρέσυρε οικίες και καλλιέργειες, με τις ελιές να ξεριζώνονται λίγες μόνο μέρες πριν από τη συγκομιδή τους, προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στους αγρότες της περιοχής. Το τοπίο μοιάζει με «βομβαρδισμένο».

Μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς για απομακρύνουν τα φερτά υλικά, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τέσσερις κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Με πληροφορίες από: SKAI.GR/AΠΕ/ΑGRINIO PRESS

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.