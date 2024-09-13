Στη φυλακή οδηγούνται δύο άνδρες που καταδικάστηκαν από το αυτόφωρο επειδή έκλεβαν βενζίνη από σταθμευμένα οχήματα. Αστυνομικοί τούς πέρασαν χειροπέδες όταν έκαναν το λάθος να βάλουν βενζίνη αντί πετρελαίου στο δικό τους αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να βγάλει καπνούς.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στο καθέναν ποινή φυλάκισης 8 μηνών, ενώ, λαμβάνοντας υπ' όψιν προηγούμενες καταδίκες τους, αποφάσισε την έκτιση των πρώτων 4 μηνών, αναστέλλοντας το υπόλοιπο της ποινής.

Ως μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που αντιλήφθηκε από το μπαλκόνι του σπιτιού του τους δράστες να παραβιάζουν το ντεπόζιτο του οχήματός του. Ο ίδιος κάλεσε την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. και αποφάσισε να ακολουθήσει τους δράστες,

Καθώς τους πλησίασε είδε να αδειάζουν την κλεμμένη βενζίνη στο δικό τους ντεπόζιτο και τότε αυτό άρχισε να βγάζει καπνούς, καθώς επρόκειτο για πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Μη αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του, ο μάρτυρας προσφέρθηκε δήθεν να τους βοηθήσει ώστε να τους καθυστερήσει ενόψει της άφιξης των αστυνομικών.

Στις απολογίες τους οι δράστες ομολόγησαν την πράξη τους, ζητώντας την επιείκεια του δικαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

