Μια 45χρονη γυναίκα επιχειρηματίας είναι η ιδιοκτήτρια του πολυτελούς οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, η 45χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου η οποία νωρίτερα είχε πρσαχθει ομολόγησε ότι οδηγούσε εκείνη και συνελήφθη .

Έχει βρεθεί θετική σε αλκοόλ, ενώ μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αιμοληψία.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη είχε εντοπιστεί από τις Αρχές και είχε οδηγηθεί νωρίτερα στο ΑΤ Θέρμης, προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση και στο βασικό ερώτημα για το ποιος βρισκόταν τελικά πίσω από το τιμόνι.

Υπενθυμίζεται ότι τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μια μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.