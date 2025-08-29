Επιδείνωση της κατάστασης στη Μονή Σινά περιγράφει ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ο οποίος σε νέα δήλωσή του καταγγέλλει ότι οι πραξικοπηματίες μοναχοί δεν επιτρέπουν να φτάσουν στο μοναστήρι προσωπικά του αντικείμενα και φάρμακα.

Ο κ. Δαμιανός σε γραπτή δήλωση αναφέρει: «Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντωνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη, ο οποίος είναι δίπλα μας.

» Απευθύνω έκκληση στη σεβαστή κυβέρνηση της Αιγύπτου να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Επιπλέον, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρει: «Μετά από 60 χρόνια που βρίσκομαι στη Μονή για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος και φυλακισμένος σχεδόν, μη δυνάμενος να βγω από τη Μονή έξω προκειμένου να πάρω τα αναγκαία μου φάρμακα και ό,τι μικροπράγματα χρειάζομαι για να προχωρήσω.

Εγώ ζητώ πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση και από τον περιβάλλοντα χώρο εδώ, διότι τόσο η Αστυνομία στην περιοχή, συνεργαζόμενη με μερικούς Έλληνες, όπως τον κ. Καζαμία, δεν με αφήνουν ούτε αυτή την μικρά κίνηση να κάνω, γι’ αυτό ζητώ τα δικαιώματά μου και οπωσδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα απαραίτητα δικαιώματά μου».

Πηγές κοντά στον κ. Δαμιανό ανέφεραν ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη Μονή. «Δεν επιτρέπουν να μπουν τα προσωπικά αντικείμενα και οι βαλίτσες του αρχιεπισκόπου. Αρχικά το βράδυ τα φαγητά και τα φάρμακα που άφησε ο Έλληνας πρέσβης εκτός της Μονής, τα πέταξαν στις γάτες. Δεν έχει εσώρουχα. Μια ουρολοίμωξη να πάθει και να ανεβάσει πυρετό, μπορεί να πεθάνει. Όλα όσα λέγονται και γράφονται αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη ο αρχιεπίσκοπος Σινά».

