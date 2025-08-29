Τουρίστας με αγάπη στη θάλασσα και στα πτηνά είχε δηλώσει, απολογούμενος στον ανακριτή, ο 26χρονος Αζέρος, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούνιο στη Σούδα κατηγορούμενος για κακουργηματική κατασκοπεία. Η σύλληψή του είχε γίνει από αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία στο διάστημα τουλάχιστον από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου παρακολουθούσε τις κινήσεις του 26χρονου.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο εις βάρος του κατηγορητήριο, ο νεαρός Αζέρος νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Σούδας με πανοραμική θέα στον ναύσταθμο, από όπου φωτογράφιζε τις κινήσεις πολεμικών πλοίων αλλά και όχι μόνον. Στα επίσημα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι ο 26χρονος κατά το διάστημα της μυστικής παρακολούθησής του βγήκε από το δωμάτιο ελάχιστες φορές, μόνο για να προμηθευτεί είδη πρώτης ανάγκης από κοντινά μίνι μάρκετ.

Στα ίδια έγγραφα περιγράφεται ακόμη ότι ο νεαρός από μπαλκόνι του ξενοδοχείου κατόπτευε τον κόλπο της Σούδας και κάθε φορά που διαπίστωνε κινήσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος επέστρεφε στο δωμάτιο, με τα στελέχη της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. να υπονοούν ότι επέστρεφε για να φωτογραφίσει τα πολεμικά πλοία, δίχως να γίνει αντιληπτός.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του ο N. J. αρνήθηκε να απολογηθεί στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων. Το έκανε μερικά εικοσιτετράωρα αργότερα ενώπιον του ανακριτή, όπου οδηγήθηκε συνοδευόμενος από συνήγορο που του όρισε το κράτος.

Το περιεχόμενο της απολογίας του φέρνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα η Καθημερινή. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος αρνήθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες και δήλωσε τουρίστας. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ταξίδεψε στην Αθήνα από τη Βαρσοβία αρχικά στις αρχές Ιανουαρίου και στη συνέχεια επέστρεψε στην Πολωνία.

Ως προς τον λόγο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο νεαρός κατηγορούμενος εξήγησε ότι εργαζόταν ως οδηγός ταξί, καθώς και ότι ταξίδεψε στην Αθήνα κατ’ εντολήν ενός τρίτου προσώπου, που πάντως δεν κατονόμασε, προκειμένου να παραλάβει ένα Ι.Χ. και να το μεταφέρει οδικώς πίσω στην Πολωνία. Είπε ακόμη ότι ένα μήνα και οκτώ μέρες πριν από τη σύλληψή του επέστρεψε στην Ελλάδα και στα Χανιά, αυτή τη φορά για διακοπές. «Βρίσκομαι στα Χανιά αποκλειστικά για τουρισμό», φέρεται να είπε ανακρινόμενος.

Κατά την έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε αστυνομικοί κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ στην τσέπη του παντελονιού του βρήκαν ένα USB.

Κάθε φορά που από μπαλκόνι του ξενοδοχείου διαπίστωνε κινήσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος έμπαινε στο δωμάτιο, με τα στελέχη της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ. να υπονοούν ότι το έκανε για να φωτογραφίσει διακριτικά τα πολεμικά πλοία.

Το τηλέφωνο, ένα iPhone 14 και το laptop έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., δίχως μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό στην ανάκριση το περιεχόμενό τους. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές ενημέρωσης, από μια πρώτη άτυπη επισκόπηση στον φορητό υπολογιστή του νεαρού υπάρχουν αποθηκευμένες 5.000 φωτογραφίες. Πληροφορία ωστόσο που δεν επαληθεύεται επισήμως.

Αντιθέτως, στον φάκελο της δικογραφίας έχουν συμπεριληφθεί εννέα φωτογραφίες που ήταν αποθηκευμένες στο USB του 26χρονου.

Σε τέσσερις απ’ αυτές διακρίνεται η ελληνική φρεγάτα «Κουντουριώτης», που κατέπλευσε στη Σούδα για ανεφοδιασμό, σε ακόμη δύο ένα ελικόπτερο, πιθανόν πυροσβεστικό, ενώ στις υπόλοιπες φαίνονται πλοία που ελλιμενίζονται στον ναύσταθμο.

Κατά την ανάκριση, ο 26χρονος κλήθηκε να σχολιάσει τις φωτογραφίες αυτές. Ισχυρίστηκε ότι επειδή το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν απ’ όπου κατάγεται δεν είναι παραθαλάσσιο, ο ίδιος έχει μεγάλη αγάπη στη θάλασσα και γι’ αυτό τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο από τη θάλασσα και τη φύση. Συμπληρωματικά τόνισε ότι έχει χόμπι το bird watching, δηλαδή να καταγράφει πτηνά στον ουρανό.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή, υποστήριξε ότι είχε προγραμματίσει να γυρίσει στην Πολωνία πέντε-έξι μέρες μετά τη σύλληψή του για να υποβληθεί σε εγχείρηση, ενώ απέδωσε την αρνητική στάση που τήρησε κατά τη σύλληψή του στο γεγονός ότι οι αστυνομικοί δεν του είχαν επιτρέψει να τηλεφωνήσει στους οικείους του και να τους ενημερώσει ότι τελεί υπό κράτηση. Φέρεται μάλιστα να έκανε διαμαρτυρόμενος απεργία πείνας και δίψας.

