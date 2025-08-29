Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Μουδανίων - Δύο τραυματίες - Αναζητείται ο οδηγός του ενός οχήματος (Δείτε βίντεο)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων το ένα σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο οποίο εμπλέκονται δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα κινούταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μία μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο, έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, απεγκλωβίστηκε μόνος του σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος και εξαφανίστηκε.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark