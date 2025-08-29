Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο οποίο εμπλέκονται δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα κινούταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μία μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο, έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, απεγκλωβίστηκε μόνος του σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος και εξαφανίστηκε.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

