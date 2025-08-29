Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο- τζιπ με μηχανή στην περιοχή «ποντικού» στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματος με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο, μέσα σε χωράφι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά, και η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

