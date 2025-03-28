Αντιμέτωπος με το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης που οδήγησε στον θάνατο μία 50χρονη γυναίκα βρίσκεται ο 60χρονος οδηγός που προκάλεσε την προηγούμενη Παρασκευή το τροχαίο δυστύχημα, έξω από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για τη συγκεκριμένη πράξη, η οποία τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, όπως επίσης για το πλημμέλημα της οδήγησης χωρίς άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο επειδή εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Παράλληλα, με την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον του, το οποίο αναμένεται να εκτελεστεί και θα κληθεί να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας που χρεώθηκε την υπόθεση.

Ο 60χρονος νοσηλεύεται ακόμη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ λόγω των βαρύτατων τραυμάτων που υπέστη, κατά την σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων (το δικό του και της 50χρονης), στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Κολχικού.

Πλέον αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, διαδικασία που, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του, δεν αποκλείεται να γίνει και εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο 60χρονος παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και συγκεκριμένα ανέφερε: «ήπια δύο τσιπουράκια».

Για τις συνθήκες της θανατηφόρας σύγκρουσης ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή αυτεπάγγελτη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία εξετάστηκαν μάρτυρες που κατέθεσαν ότι ο 60χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν «πιάσει» τιμόνι.

Ο ίδιος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος τα πρώτα 24ωρα και με εντολή εισαγγελέα ζητήθηκε να προσκομιστούν στη δικογραφία τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων με τις τιμές αλκοόλης. Σε αυτές τις συνθήκες ήρθη προς στιγμήν το μέτρο της κράτησής του το οποίο θα επανέλθει με την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.

