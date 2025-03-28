Τραγωδία στο Κιλκίς: Τετραπληγική γυναίκα πνίγηκε ενώ την τάιζε η μητέρα της

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Κιλκίς, με μια 46χρονη με τετραπληγία να χάνει τη ζωή της από πνιγμό, την ώρα του φαγητού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου στον χώρο του ΚΔΑΠ κι ενώ την τάιζε η μητέρα της, δεν κατάφερε να καταπιεί την τροφή της και παρουσίασε έντονα συμπτώματα πνιγμού.

Ειδοποιήθηκε το παρακείμενο ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου κατέφθασε άμεσα και παρά την ταχύτατη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Κιλκίς και τις προσπάθειες των γιατρών, η 46χρονη άτυχη γυναίκα κατέληξε από πνιγμό, σύμφωνα με το eidisis.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.