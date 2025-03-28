Της Έλενας Γαλάρη

Τη διερεύνηση της πειθαρχικής ευθύνης της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ζητεί η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για τις παρεμβάσεις, όπως αναφέρει, της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, στο έργο των δικαστών.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση αναφέρεται:

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε εκτάκτως στην Αθήνα την 27η Μαρτίου 2025, κατόπιν εισηγήσεως της Συντονιστικής Επιτροπής και, αφού αξιολόγησε τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στο δικαιοδοτικό έργο των Ελλήνων δικαστών, ενέκρινε την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και αποφάσισε:

1. Την διερεύνηση της πειθαρχικής ευθύνης της Προέδρου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ (Ν. 4938/2022) από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για τις παρεμβάσεις της, μέσω εγκυκλίων, οδηγιών και κίνησης πειθαρχικών διώξεων σε βάρος δικαστικών λειτουργών. ./.

2. Τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τη Δικαστική Ανεξαρτησία, σε συνεργασία με όσες δικαστικές ενώσεις επιθυμούν, προς ανάδειξη της αναγκαιότητας περιφρούρησης των θεσμικών εγγυήσεων που την περιβάλλουν.

3. Την πρόταση προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για πραγματοποίηση αποχής μίας ημέρας από τα καθήκοντά τους, ως έκφραση διαμαρτυρίας του δικηγορικού σώματος, σε μέρα που θα προσδιορίσει η Συντονιστική Επιτροπή.

4. Την ενημέρωση των αρμόδιων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), επισημαίνοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το κεκτημένο του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού από τις παρεμβάσεις της ηγεσίας της δικαιοσύνης στο δικαιοδοτικό έργο των Ελλήνων δικαστικών λειτουργών.

Πηγή: skai.gr

