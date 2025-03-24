Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης στο οποίο σκοτώθηκε 50χρονη όταν τη χτύπησε όχημα, που οδηγούσε 60χρονος χωρίς δίπλωμα και σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν μεθυσμένος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο σύζυγος της αδικοχαμένης Χαράς δηλώνει πως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι η γυναίκα του δεν υπάρχει πια. «Περιμένω από κάτω να τη δω. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Τι να πω εγώ για τη Χαρά, τι να πει κανείς για τη Χαρά; Αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρχε», όπως λέει.

«Αυτός ο άνθρωπος ήθελε μόνο το καλό. Της άρεσε το όμορφο, ήθελε να ρουφήξει τη ζωή. Έτρεχε πάνω από το παιδί μας, από το σπίτι μας. Ήταν ο ήρωας μας».

Αναφορικά με τον 60χρονο οδηγό, τον χαρακτηρίζει ως έναν «ασυνείδητο άνθρωπο, ο οποίος δεν έπρεπε καν να πιάνει τιμόνι στα χέρια του», προσθέτοντας ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του μέχρι στιγμής.

«Από όσα μού είπαν από εδώ, ήταν παντού γνώριμος. Του είχαν πάρει τα κλειδιά, δεν τον άφηναν να οδηγεί. Με κάποιον τρόπο όμως αυτός έβρισκε κλειδιά, έκανε φασαρίες, τους απειλούσε ότι ήθελε το αυτοκίνητό του. Τι μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Δεν φταίνε αυτοί, μονάχα αυτός φταίει. Ήταν ένας δολοφόνος».

«Εμένα δεν πήγε το μυαλό μου στο κακό. Συνήθως όταν η Χαρά αργούσε για να πάει να πάρει το παιδί, με ενημέρωνε ή πήγαινα εγώ αν μπορούσα. Όταν όμως με πήραν τηλέφωνο κι αφού είχαν προηγηθεί δικά μου τηλέφωνα και δεν απαντούσε, τότε άρχισα να ανησυχώ. Η απόσταση από το σπίτι μας μέχρι εκεί είναι σχεδόν στα 4-5 χιλιόμετρα. Ο κάθε δρόμος έχει τη δυσκολία του, αν εγώ δεν προσέχω όμως, και στην Εθνική Οδό να βγω, ατύχημα θα κάνω. Τι να πω; Εντάξει, οι δρόμοι είναι παλιοί, έχουν γίνει τη δεκαετία του '70, αλλά από εκεί και πέρα περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα την ημέρα. Χρησιμοποιείται από όλους, ειδικά για την περιοχή είναι κομβικό σημείο. Αν δεν προσέχεις ή είσαι υπό την επήρεια μέθης, το πρόβλημα δεν είναι ο δρόμος, αλλά εσύ», καταλήγει.

