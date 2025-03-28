Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, προς το τέλος της δοξολογίας στον Ναό του Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, ο Μητροπολίτης Δωδώνης (και πρώην Ζακύνθου) Χρυσόστομος, επέπληξε δημοσίως έναν 11χρονο μαθητή - σημαιοφόρο για τη στολή του τσολιά που φορούσε.

Συγκεκριμένα ο κ.κ Χρυσόστομος σχολίασε επικριτικά τα κόκκινα τσαρούχια και το κόκκινο φέσι του αγοριού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ιδού η σημερινή νεολαία».

Ο κόσμος άρχισε να φωνάζει «ντροπή» και ο μικρός μαθητής δημοτικού έβαλε τα κλάματα.

Μετά το περιστατικό, ο πατέρας του παιδιού μίλησε στο Live You του ΣΚΑΪ λέγοντας ότι μετά τον σάλο ο Μητροπολίτης Δωδώνης ζήτησε δημόσια συγνώμη για το περιστατικό στο απιδί και την οικογένεια.

Όπως εξήγησε στην συνέχεια ο Σεβασμιότατος στην εκπομπή, λυπάται πάρα πολύ για την έκταση που πήρε το πράγμα - «σαν να είμαστε στα Τέμπη και άλλα χειρότερα».

«Ζήτησα συγνώμη για το παιδάκι, γιατί είπα ότι είναι δυνατόν να έχει κόκκινα παπούτσια και κόκκινο σκουφί; Ας το θεωρήσουμε ατυχή κίνηση» είπε χαρακτηριστικά ο κκ Χρυσόστομος.

Σύμφωνα μάλιστα με το imerazante, o Μητροπολίτης Δωδώνης σχολίασε πως «θα πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε ανάλογα στις γιορτές». Η συγγνώμη του αφορούσε αποκλειστικά το παιδί και την οικογένειά του και, όπως ο ίδιος εξήγησε, δεν έχει αποδέκτη κανέναν άλλο «ανάξιο» να τον κρίνει.

Ο Σεβασμιότατος προσφέρθηκε, τέλος, να αναλάβει στο εξής τα έξοδα για τις σπουδές του παιδιού αλλά η οικογένεια του 11χρονου ζητά την βοήθεια που θέλει να προσφέρει ο Μητροπολίτης, να την δώσει στο 4ο Δημοτικό σχολείο που έχει πολλές ανάγκες κυρίως σε θέματα υποδομών αλλά και γραφικών υλικών.

Πηγή: skai.gr

