Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Πολυγύρου ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και με δόλο με θύμα τον 33χρονο που έχασε τη ζωή του, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, όταν τους παρέσυρε ενα φορτηγάκι.

Στο ίδιο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και μία 46χρονη αστυνομικός (νοσηλεύεται στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο), η οποία - φτάνοντας στο σημείο του καβγά και προσπαθώντας να βοηθήσει τον 33χρονο - παρασύρθηκε από το φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 62χρονος.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε προ ημερών δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 26χρονου, καθώς εκτός από τα συνδεόμενα με την παράσυρση τραύματα στη σορό του θύματος, περιγράφεται ένα χτύπημα στο πρόσωπό του (στην περιοχή των ζυγωματικών), που πιθανολογείται ότι προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο κατηγορούμενος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο θάνατος του 33χρονου να προήλθε είτε από το χτύπημα αυτό, είτε από την παράσυρση.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τον εισαγγελέα πρωτοδικών Πολυγύρου στην αναβάθμιση της κατηγορίας εις βάρος του 26χρονου, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε ανθρωποκτονία με δόλο. Υπό αυτές τις συνθήκες κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος πάντως την κατηγορία που του αποδίδεται.

«Αρχίσαμε να μαλώνουμε στη μέση του δρόμου και ήρθαμε στα χέρια. Έσπρωξε ο ένας τον άλλον. Τα χτυπήματα δεν ήταν τόσο δυνατά και δεν ξέρω πώς έπεσε στο οδόστρωμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέθανε από τα χτυπήματά μου» φέρεται να απολογήθηκε.

