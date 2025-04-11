Σέρρες: 14χρονη χτύπησε συνομήλική της και φίλη της βιντεοσκοπούσε την επίθεση

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μια 14χρονη από δύο ανήλικες στη Νιγρίτα Σερρών.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 7 Απριλίου έξω από το ΚΤΕΛ Νιγρίτας. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές ο πατέρας του θύματος, την πλησίασαν μια 14χρονη και μια 13χρονη. Αρχικά την έβρισαν και στη συνέχεια η 14χρονη τη χτύπησε.

Σύμφωνα μάλιστα με την ΕΡΤ, φίλη της 14χρονης που επιτέθηκε στην ανήλικη, βιντεοσκοπούσε τον ξυλλοδαρμό και στη συνέχεια κοινοποίησε το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν η 14χρονη και η 13χρονη καθώς και οι μητέρες των δύο κοριτσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.