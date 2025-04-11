Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς δύο Αλβανοί καταζητούμενοι με εντάλματα σύλληψης, σε Ελλάδα και Βέλγιο.

Πρόκειται για έναν 67χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή Πρωτοδικείου Πειραιά, για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 2ος συλληφθείς είναι ένας 48χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για το αδίκημα της «παράνομης κράτησης με απειλή θανάτου – απόπειρας εκβιασμού σε συμμορία με απειλή όπλων».

Οι δύο συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Επίσης συνεληφθη χθες βράδυ στην Άρτα, ένας 33χρονος Πακιστανός ο οποίος είχε τιμωρηθεί σε κάθειρξης 9 ετών και 5.500 ευρώ χρηματική ποινή, για υπόθεση ναρκωτικών και πλαστογραφία το 2021 στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

