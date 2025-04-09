Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκεται πλέον ο 26χρονος που ενεπλάκη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε επεισόδιο - καταμεσής του δρόμου - με 33χρονο, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει αναίσθητος στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί εν συνεχεία από διερχόμενο φορτηγάκι και να χάσει τη ζωή του. Κατά την ίδια παράσυρση τραυματίστηκε σοβαρά και η 46χρονη αστυνομικός που πήγε να βοηθήσει τον 33χρονο.

Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε και περιλήφθηκε στη δικογραφία δημιούργησε νέα δεδομένα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του 26χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα ιατροδικαστικά ευρήματα περιγράφεται ένα χτύπημα στο πρόσωπο (στην περιοχή των ζυγωματικών) που πιθανολογείται ότι προήλθε από ένα μεγάλο δαχτυλίδι που φορούσε ο 26χρονος και φαίνεται να λειτούργησε ως σιδερογροθιά.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο θάνατος του 33χρονου να προήλθε είτε από το χτύπημα αυτό είτε από την παράσυρση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αντικείμενο αυτό κατασχέθηκε από τις Αρχές και περιήλθε στη δικογραφία.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν τον εισαγγελέα πρωτοδικών Πολυγύρου στην αναβάθμιση της κατηγορίας εις βάρος του 26χρονου, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε ανθρωποκτονία με δόλο, πράξη η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 26χρονος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή στην ανακρίτρια Πολυγύρου, η οποία ήδη κάλεσε για εξέταση μάρτυρες του ίδιου επεισοδίου και μεταξύ αυτών έναν αυτόπτη μάρτυρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

