Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου επί της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο Γομοστό Αχαΐας. Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών στην περιοχή.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο #Γομοστό #Αχαΐας
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) April 11, 2025
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου επί της Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, στο Γομοστό Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2025
- Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: Ολοκληρώθηκε σήμερα η άσκηση «Ηνίοχος 2025»
- Πανευρωπαϊκή «επιχείρηση Fever» με συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων: 111 συλλήψεις
- Έκρηξη στο πεδίο βολής στο στρατόπεδο του Παλαιοχωρίου Ηλείας - Τραυματίες αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και αστυνομικός
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.