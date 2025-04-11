Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου επί της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο Γομοστό Αχαΐας. Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών στην περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο #Γομοστό #Αχαΐας



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki @hellenicpolice April 11, 2025

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου επί της Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, στο Γομοστό Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2025

