Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Yπό έλεγχο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Γομοστό - Μήνυμα από το 112 για τους καπνούς (Βίντεο)

Με μήνυμα από το 112 οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών στην περιοχή

UPDATE: 15:35
Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Γομοστό

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου επί της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, στο Γομοστό Αχαΐας. Μάλιστα, λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους πολίτες καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών στην περιοχή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Αχαΐα εθνική οδός εργοστάσιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark