Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα.

Διερχόμενη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 48χρονος αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, εξετράπη της πορείας της από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Χρειάστηκε η συνδρομή πληρώματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο έφθασε άμεσα στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσει τον αναβάτη, ο οποίος είχε «καρφωθεί» με ταχύτητα πάνω στο βαρύ όχημα.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ μοτοποδήλατο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2025

