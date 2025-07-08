Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θανάσιμος τραυματισμός αστυνομικού μοτοσικλετιστή στη Λεωφόρο Θησέως

Διερχόμενη μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό

Τροχαίο Καλλιθέα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα

Διερχόμενη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 48χρονος αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, εξετράπη της πορείας της από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

Χρειάστηκε η συνδρομή πληρώματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο έφθασε άμεσα στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσει τον αναβάτη, ο οποίος είχε «καρφωθεί» με ταχύτητα πάνω στο βαρύ όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο μοτοσυκλέτα απεγκλωβισμός Καλλιθέα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark