Δολοφονία βρεφών στην Αμαλιάδα: Πώς συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου

Σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία είναι ο κοινός παρονομαστής στους θανάτους 5 βρεφών σε Αχαΐα και Αμαλιάδα.

Άντρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αργά το απόγευμα την παρακολούθησαν και κατόπιν της φόρεσαν χειροπέδες εκτελώντας το ένταλμα σύλληψης που είχε βγει από τον ανακριτή Αχαΐας.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο καθώς 5 βρέφη - ανάμεσά τους και δύο δικά της - έφυγαν από τη ζωή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση και μη για τις εξής υποθέσεις:

- Τον θάνατο του 6 μηνών βρέφους φίλης της στην Αχαΐα τον Φεβρουάριο του 2021 το οποίο πρόσεχε. Η ιατροδικαστική τότε ως αιτία θανάτου είχε δείξει διάμεση πνευμονίτιδα ενώ το βρέφος είχε και επιληπτικά επεισόδια

- Το μόλις 19 ημερών κοριτσάκι της το οποίο έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2022. Και στον θάνατο αυτό η ιατροδικαστική έδειξε διάμεση πνευμονίτιδα.

- Το δεύτερο δύο μηνών κοριτσάκι της, το οποίο πέθανε στο Παίδων από καρδιακή ανακοπή.

- Για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2020, φίλη της την κατηγόρησε πως την έπιασε από τον λαιμό και προσπάθησε να την πνίξει.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα της Ειρήνης Μουρτζούκου εμπλέκεται σε δύο ακόμη θανάτους, του 15 μηνών μικρού Παναγιωτάκη που έφυγε από τη ζωή στην Αμαλιάδα στις 5 Αυγούστου του 2024 και τον θάνατο της αδερφή της τον Φεβρουάριο του 2014 όπου η μητέρα της σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις έχει ευθέως κατηγορήσει την Ειρήνη πως είναι δολοφόνος.

Η 25χρονη πρωταγωνίστρια της υπόθεσης που έχει γίνει γνωστή ως θρίλερ της Αμαλιάδας

Αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στη συνέχεια, στην Πάτρα στο γραφείο του ανακριτή όπου έβγαλε και το ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η Ειρήνη Μουρτζούκου κρατείται σε κελί και είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η ίδια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε στους αστυνομικούς πως έχει εμπλοκή σε οποιαδήποτε φόνο ή απόπειρα και δήλωσε αθώα

