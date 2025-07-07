Λαγκάδι Σερρών: Οριοθετημένη η πυρκαγιά

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγκάδι Σερρών.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 14 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν στο έργο στο έργο της κατάσβεσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.