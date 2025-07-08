Για απόπειρα ανθρωποκτονίας απολογήθηκαν έξι έφηβοι που επιτέθηκαν σε συνομήλικο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Ως απόπειρα ανθρωποκτονίας χαρακτηρίστηκε από τις εισαγγελικές αρχές επίθεση με μεταλλικό σωλήνα που δέχθηκε ένας 16χρονος από έξι έφηβους, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Κατά συνέπεια, οι κατηγορούμενοι ως δράστες (σήμερα 15 και 16 ετών) κλήθηκαν να λογοδοτήσουν στον ανακριτή και αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση, με αναμορφωτικά μέτρα και περιοριστικούς όρους.

Είχε προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα, με εντολή εισαγγελέα, κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα ιατρικά ευρήματα και κινήθηκε ποινική δίωξη.

Κατά το ίδιο επεισόδιο, το οποίο η αστυνομία απέδωσε σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, δέχθηκε επίθεση και η 14χρονη φίλη τού 16χρονου. Στο κορίτσι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο 16χρονος χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο.

