Τη 1η Δεκεμβρίου ο 33χρονος Γάλλος επεχείρησε να πατήσει μία άγνωστη κυρία στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, ενώ κινούνταν με το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο «θέρισε» την άτυχη Ράνια, στην Ανώπολη Χερσονήσου, το μεσημέρι της 18ης του ίδιου μήνα, αναφέρει το cretalive.gr.

Φέρεται μάλιστα να κατέβηκε από το αυτοκίνητο και να χαστούκισε τη γυναίκα. Και δεν έμεινε εκεί το πράγμα: χτύπησε και έσπασε τα πόδια κατοίκου της περιοχής που είδε το σκηνικό με τη γυναίκα και βγήκε να του ζητήσει το λόγο.

«Πήγε να σας κλέψει» του είπε ο 33χρονος. «Όχι βέβαια, η γυναίκα είναι γειτόνισσα και την ξέρουμε». Η απάντηση του άνδρα δεν άρεσε στον Γάλλο, ο οποίος ξέσπασε πάνω του καθώς έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε ένα κάδο που είχε τοποθετήσει ο άνθρωπος μπροστά του για να ανακόψει την πορεία του 33χρονου. Το αποτέλεσμα ήταν να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει στα πόδια. Χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, ενώ για το συμβάν κατατέθηκε μήνυση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων. Μάλιστα ο παθών πρόλαβε να συγκρατήσει τα νούμερα της πινακίδας, τα οποία ταυτίζονται με το πανάκριβο αυτοκίνητο του θανάτου.

Όπως γράψαμε, σε βάρος του 33χρονου η Εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 13.00 μετά το μεσημέρι στη Γ' Ανακρίτρια Ηρακλείου.

Επίσης, κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από τον αδελφό της άτυχης Ράνιας, «προκειμένου να διευρυνθούν οι ποινικές ευθύνες όλων όσων συμμετείχαν σε αυτό το θανατηφόρο αποτέλεσμα που επέφερε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος», όπως σημείωσε ο συνήγορος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης.

Την ίδια ώρα στον ισχυρισμό ότι αν είχε την πλήρη ενημέρωση για το ιστορικό του 33χρονου Γάλλου, ενδεχομένως να είχε αποφασιστεί η νοσηλεία του για περαιτέρω παρακολούθηση, προχώρησε ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Αντώνης Χριστονάκης.

Ο κ. Χριστονάκης, ο οποίος ήταν αυτός που εξέτασε τον 33χρονο στις 12 Δεκεμβρίου 2024, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης με εισαγγελική παραγγελία για εξέταση, μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων και ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή, ωστόσο είχε άγνοια για τον πρότερο βίο του.

Ο Γάλλος είχε συλληφθεί έξι φορές σε έναν χρόνο

Όπως αναφέρει το cretapost, εδώ και έναν χρόνο ο 33χρονος είχε συλληφθεί έξι φορές. Σε βάρος του έχουν κατατεθεί αρκετές μηνύσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, απειλές ενώ σε μία περίπτωση είχε επιτεθεί και σε αστυνομικό.

Τον Δεκέμβριο του 2023 στην περιοχή της Νεάπολης έβρισε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου και συνελήφθη ενώ στο αυτοκίνητό του οι αρχές εντόπισαν ένα τσεκούρι, το οποίο και κατάσχεσαν.

στην περιοχή της Νεάπολης έβρισε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου και συνελήφθη ενώ στο αυτοκίνητό του οι αρχές εντόπισαν ένα τσεκούρι, το οποίο και κατάσχεσαν. Στις αρχές Απριλίου 2024 η σύντροφός του, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 33χρονου καθώς την έβρισε, την απείλησε και στη συνέχεια της έκλεψε την τσάντα που περιείχε το κινητό της, χρήματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

η σύντροφός του, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 33χρονου καθώς την έβρισε, την απείλησε και στη συνέχεια της έκλεψε την τσάντα που περιείχε το κινητό της, χρήματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα. Στα μέσα του ίδιου μήνα και πάλι στο Ρέθυμνο, η σύντροφός του μήνυσε εκ νέου για εξύβριση και απειλή τόσο στην ίδια όσο και σε έναν Έλληνα.

και πάλι στο Ρέθυμνο, η σύντροφός του μήνυσε εκ νέου για εξύβριση και απειλή τόσο στην ίδια όσο και σε έναν Έλληνα. Τον Σεπτέμβριο του 202 4 στο Λασίθι ο 33χρονος τσακώθηκε με έναν 60χρονο ενώ δεν δίστασε να πετάξει πέτρες στο τραπέζι που καθόταν προκαλώντας φθορές. Στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ όταν έφτασε ο αστυνομικός να τον συλλάβει του επιτέθηκε και τον χτύπησε.

4 στο Λασίθι ο 33χρονος τσακώθηκε με έναν 60χρονο ενώ δεν δίστασε να πετάξει πέτρες στο τραπέζι που καθόταν προκαλώντας φθορές. Στη συνέχεια τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ όταν έφτασε ο αστυνομικός να τον συλλάβει του επιτέθηκε και τον χτύπησε. Στις 22 Νοεμβρίου 2024 η σύντροφός του ανέφερε στις αρχές ότι την πήρε τηλέφωνο και άρχισε να την απειλεί οπότε εκείνη φοβούμενη για τη ζωή της τον κατήγγειλε.

η σύντροφός του ανέφερε στις αρχές ότι την πήρε τηλέφωνο και άρχισε να την απειλεί οπότε εκείνη φοβούμενη για τη ζωή της τον κατήγγειλε. Στις 29 Νοεμβρίου 2024 συνελήφθη για έκτη φορά καθώς η σύντροφός του κατήγγειλε τις αρχές ότι την παρακολουθεί και έχει πάθει εμμονή μαζί της. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν ενώ στη συνέχεια ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε για ψυχιατρική γνωμάτευση.

ΕΔΕ για την αντιμετώπιση του 33χρονου από το νοσοκομείο Ρεθύμνου

Εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης έδωσε η διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με την υπόθεση του σοκαριστικού θανάτου της 36χρονης που παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του 33χρονος Γάλλος με ψυχιατρικά προβλήματα και βίαιο παρελθόν.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ ζητά να διερευνηθεί τι έχει συμβεί τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και σε επίπεδο επιστημονικής επιμέλειας, δεδομένου ότι, λίγες ημέρες πριν από το τραγικό συμβάν με θύμα μια άγνωστή του γυναίκα, ο 33χρονος είχε οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και είχε εξεταστεί από τον διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του ιδρύματος Αντώνη Χριστονάκη. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Χριστονάκης, ο 33χρονος οδηγήθηκε για εξέταση λόγω παραληρηματικής συμπεριφοράς, ενώ ο ίδιος δεν γνώριζε το ιατρικό του ιστορικό, ούτε ότι είχε βίαιη συμπεριφορά και δεν μπορούσε να προχωρήσει στην ακούσια νοσηλεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.