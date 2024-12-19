Εξιτήριο από το ΓΝΛ για τον Κ. Αγοραστό: Νιώθω τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά δέχτηκα αναίτια μια απρόκλητη επίθεση (βίντεο)

Εξιτήριο έλαβε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σήμερα το πρωί της Πέμπτης ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ο οποίος νοσηλεύτηκε με χτυπήματα από χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών χθες το μεσημέρι στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο κ. Αγοραστός ευχαρίστησε αρχικά όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον περιέθαλψαν αυτές τις «δύσκολες μέρες».

«Νιώθω τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τα παιδιά τους, αυτός ο πόνος δεν περιγράφεται, αλλά δέχθηκα χθες αναίτια μια απρόκλητη επίθεση από συγγενείς, ήταν μια συγκεκριμένη οικογένεια», σημείωσε. «Δεν είχαμε ειδοποιηθεί από τον περιφερειάρχη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και την Περιφερειακή Αρχή ότι θα βρίσκονται και οι συγκεκριμένοι στον χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αν το γνώριζα θα λάμβανα τα μέτρα μου. Δεν περιμένουμε να ενημερωθούμε από τον Τύπο, ενημερωνόμαστε επίσημα, είμαστε επίσημα όργανα».

«Με προπηλάκισαν λεκτικά, με χτύπησαν στο πρόσωπο, έπεσα και κάτω, γιατί το χτύπημα έγινε από πίσω και δεν το αντιλήφθηκα. Έπεσα κάτω, δεν ξέρω πως σηκώθηκα, κάποιοι με σήκωσαν και θέλω να τους ευχαριστήσω. Βέβαια εκείνα τα παιδιά είπαν ότι ήταν μπράβοι μου, αστυνομικοί. Έφαγα και κλωτσιές. Έχω χτυπήσει», εξήγησε έπειτα.

«Ήρθα στο νοσοκομείο διότι αυτό επέβαλε το πρωτόκολλο. Έπρεπε να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Δεν υπήρχε καμία πρόκληση εκ μέρους μου, αλλά ούτε υπήρχε αιτία, διότι η σύγκρουση των τρένων δεν είναι ευθύνη του περιφερειάρχη. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί στοχοποιούμαι. Δεν είναι της ώρας το αν θα προχωρήσω σε μηνύσεις. Εύχομαι, οι μέρες των Χριστουγέννων να δώσουν σε όλους φώτιση, αγάπη και να σκεφτούν. Εγώ προσπαθώ να λάμψει η αλήθεια για το τρομερό δυστύχημα που έγινε στην περιοχή μας. Δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω, έχω δεχθεί και άλλες φορές επιθέσεις από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Ο δικηγόρος μου είπε ότι θα προβούμε σε μηνύσεις μόλις βγω από αυτό για απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη και ηθικούς αυτουργούς. Φαίνεται ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί», κατέληξε.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

