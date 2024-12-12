Ποινική δίωξη σε στέλεχος της διεύθυνσης του υπουργείου Μεταφορών ασκήθηκε χθες από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η δίωξη, έρχεται μετά από έρευνα του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών και αφορά στο κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων δια παραλείψεως και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέες διώξεις σε στελέχη του υπουργείου.

Νέα προθεσμία για τον Σταθμάρχη

Σήμερα, ήταν προγραμματισμένη η συμπληρωματική απολογία του σταθμάρχη στον εφέτη ανακριτή. Ωστόσο, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και ο εργαστηριακός έλεγχος σε έλαια σιλικόνης από υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί ο καθηγητής χημικός μηχανικός του ΕΜΠ για την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης.

