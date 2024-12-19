Αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στις αγορές καφέ, σοκολάτας και βρεφικής διατροφής πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο αιφνιδιαστικός επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις αγορές προμήθειας, εμπορίας, χονδρικής και λιανικής πώλησης καφέ, σοκολάτας και βρεφικής διατροφής, αναφορικά με ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές οριζόντιες ή/και κάθετες συμπράξεις, καθώς και ενδεχόμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι η διεξαγωγή ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στις ερευνώμενες αγορές και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η επιτροπή δηλώνει ότι, ως θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και υπογραμμίζει ότι «θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) ή άλλως, και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν μετέρχονται αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

