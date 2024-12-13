Σταϊκούρας: Το αργότερο τέλη Φεβρουαρίου 2025 το πόρισμα για τα Τέμπη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την δέσμευσή του ότι μέχρι τα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου θα υπάρξει πόρισμα από τον ΕΔΟΣΑΑΜ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε από τα κυβερνητικά έδρανα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας πως θα προκύψει με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον ευρωπαϊκό οργανισμό σιδηροδρόμων (ERA).

Είχαν προηγηθεί τα βέλη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς Έφης Αχτσιόγλου προς τον υπουργό, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «γαϊτανάκι πράξεων ακραίας συγκάλυψης» στη διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Η υπευθυνότητα κρίνεται από τις πράξεις και όχι από το τι κάποιος λέει για να ακούγεται ευχάριστος. Το θέμα της ασφάλειας είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και πάρα πολύ δύσκολο», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια δεν επιδέχεται ούτε ωραιοποιήσεων, ούτε ανευθυνότητας, ούτε αποσπασματικών αναφορών για δημιουργία εντυπώσεων». «Σας μίλησα και για το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΑΜ για όλα τα υπόλοιπα έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναφερόμενος πάντως στο μετρό της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι τις 11 πρώτες ημέρες λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 600.000 μετακινήσεις πολιτών, ενώ η κίνηση των οχημάτων προς το κέντρο της πόλης έχει μειωθεί κατά 10%. Μάλιστα πρόσθεσε ότι εντός του 2025 θα ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, θα δοθεί σε κυκλοφορία ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος, ενώ το 2026 θα ολοκληρωθεί η σύνδεση του Ε65 με την Εγνατία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.