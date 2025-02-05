Τέμπη: Κατέθεσε στον Εφέτη ανακριτή η σταθμάρχης των Νέων Πόρων

Στον εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών κατέθεσε νωρίτερα η σταθμάρχης των Νέων Πόρων. Η ίδια είπε ότι δεν είδε κάτι στην εμπορική αμαξοστοιχία, την ώρα που περνούσε από τον σταθμό της περιοχής σύμφωνα με την ertnews.

Σημειώνεται ότι η μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία δεν ήταν προγραμματισμένο να σταματήσει σε ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Η αμαξοστοιχία επιβράδυνε όταν προσέγγιζε σιδηροδρομικούς σταθμούς και οι σταθμάρχες και κλειδούχοι, όπως είναι υποχρεωμένοι, βγαίνουν από τον σταθμό για να ελέγξουν την διέλευση του τραίνου.

Συνολικά, πέντε σταθμάρχες έχουν κληθεί το επόμενο διάστημα να καταθέσουν ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή. Χθες κατέθεσε ο σταθμάρχης του Λιτόχωρου και σήμερα των Νέων Πόρων.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε ομόφωνα την αίτηση αναίρεσης της απορριπτικής απόφασης του Εφέτη Ανακριτή για το αίτημα πατέρα θύματος για εκταφή του παιδιού του. Ο πατέρας επικαλέστηκε το ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να δει το παιδί του και παράλληλα υποστήριζε ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις.

